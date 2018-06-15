Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов подтвердил планы по докапитализации ВЭБ

Экономика и бизнес
15 июня, 21:07 дата обновления: 15 июня, 21:44 UTC+3

Уточняется, что средства пойдут на инфраструктурные проекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Средства на докапитализацию Внешэкономбанка пойдут на инфраструктурные проекты, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу в эфире телеканал "Россия 24".

"В первую очередь, это инфраструктура, это развитие сектора цифровой экономики. Дороги, аэропорты, порты - то, что необходимо нашей экономике для дополнительного стимула развития", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"По сумме мы будем определяться в зависимости от конкретных проектов, когда у нас будет общая картина распределяемых средств", - пояснил Силуанов.

Ранее глава госкорпорации Игорь Шувалов сообщал, что часть средств создаваемого Фонда развития инфраструктуры могут направить на докапитализацию Внешэкономбанка. Фонд развития инфраструктуры планируется финансировать за счет внутренних заимствований, в том числе у населения. Фонд создается временно, до 2024 года, заявлял замминистра финансов Владимир Колычев, и рассчитан на ключевые проекты, влияющие на качество жизни людей.

Предельный объем инфраструктурного фонда будет ежегодно устанавливаться законом о бюджете, до достижения им в 2024 году значения в 3,5 трлн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Силуанов, Антон Германович Колычев, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Биография Станислава Говорухина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости