Силуанов подтвердил планы по докапитализации ВЭБ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Средства на докапитализацию Внешэкономбанка пойдут на инфраструктурные проекты, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу в эфире телеканал "Россия 24".

"В первую очередь, это инфраструктура, это развитие сектора цифровой экономики. Дороги, аэропорты, порты - то, что необходимо нашей экономике для дополнительного стимула развития", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"По сумме мы будем определяться в зависимости от конкретных проектов, когда у нас будет общая картина распределяемых средств", - пояснил Силуанов.

Ранее глава госкорпорации Игорь Шувалов сообщал, что часть средств создаваемого Фонда развития инфраструктуры могут направить на докапитализацию Внешэкономбанка. Фонд развития инфраструктуры планируется финансировать за счет внутренних заимствований, в том числе у населения. Фонд создается временно, до 2024 года, заявлял замминистра финансов Владимир Колычев, и рассчитан на ключевые проекты, влияющие на качество жизни людей.

Предельный объем инфраструктурного фонда будет ежегодно устанавливаться законом о бюджете, до достижения им в 2024 году значения в 3,5 трлн рублей.