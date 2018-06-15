Минфин США: Россия в апреле сократила вложения в американские гособлигации до $48,7 млрд

ТАСС, 15 июня. Россия в апреле этого года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $48,7 млрд. В марте эта сумма составляла $96,1 млрд, свидетельствуют опубликованные в пятницу министерством финансов США данные.

Согласно информации ведомства, за годовой период больше всего вложений Россией сделано в мае - $108,7 млрд.

На данный момент Россия находится на 22 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,182 трлн. На втором месте Япония - $1,031 трлн. На третьей позиции находится Ирландия - $300,4 млрд.

Иностранные государства владели в апреле 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,169 трлн, тогда как в апреле 2017 года эта же цифра составляла $6,061 трлн.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.