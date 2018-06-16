Законопроект о повышении пенсионного возраста рассмотрят на заседании РТК

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) соберется в субботу для рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста. Ожидается, что после обсуждения на РТК законопроект будет внесен в Государственную думу.

"В Госдуме ожидают, что завтра, 16 июня, после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную думу законопроект по пенсионной реформе", - сообщил журналистам в пятницу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

РТК - это координационный орган в области регулирования социально-трудовых отношений, в состав которого входят представители правительства, профсоюзов и работодателей. Вопросы, связанные с трудовыми и социально-экономическими отношениями, не могут вноситься в Госдуму без одобрения комиссии.

Законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин был одобрен на заседании правительства в минувший четверг, 14 июня. В настоящее время в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60, эти возрастные параметры были установлены еще в 1928 году.

Основные параметры законопроекта

Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период - с 2019-го по 2028 год для мужчин и с 2019-го по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти люди получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Затем возраст будет увеличиваться пошагово, например, мужчины 1965 года рождения и женщины 1960 года рождения выйдут на пенсию уже возрасте 62 и 57 лет. Таким образом, в конце переходного периода мужчины 1963 года рождения смогут выйти на пенсию в 2028 году в возрасте 65 лет, женщины 1971 года рождения получат право выхода на пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.

Выгода для действующих пенсионеров

Основной целью пенсионной реформы является улучшение качества жизни действующих пенсионеров. Представляя законопроект на заседании правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что первая индексация пенсий в феврале 2019 года пройдет еще по старой схеме и повысится на уровень фактической инфляции 2018 года, а вот с апреля 2019 года пенсии начнут индексироваться уже с учетом доходов от повышения пенсионного возраста.

В настоящее время среднегодовой размер страховой пенсии по старости достиг 14 тыс. 75 руб. В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400-500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017-м - 524 рубля, в 2018-м - 481 рубль.

Изменения для льготных категорий

Реформа коснется и льготных категорий граждан, которые имеют право досрочного выхода на пенсию. Так, граждане, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, будут выходить на пенсию на несколько лет позднее. Женщины будут выходить на пенсию в 58 лет (сейчас 50), мужчины - в 60 (сейчас 55).

Также изменения коснутся медицинских, педагогических и творческих работников. Стаж для выхода на льготную пенсию у этих категорий работников сохраняется, но возраст выхода на досрочную пенсию будет повышен пошагово на восемь лет. Таким образом появляется отсрочка в пенсионных выплатах после достижения необходимого трудового стажа (от 15 до 30 лет) для выхода на льготную пенсию. Например, работники этих сфер деятельности, приобретая право на досрочную пенсию в 2019 году, смогут начать получать выплаты в 2020 году, получая право на досрочную пенсию в 2020 году - смогут начать получать выплаты в 2022 году, и так пошагово переходный период будет продолжаться до 2026 года. То есть те, кто в 2026 году получит право на досрочную пенсию, начнут получать выплаты в 2034 году, спустя восемь лет.

Госслужащие и военные

Предлагается увеличить с 1 января 2020 года и шаг повышения пенсионного возраста для государственных служащих - по году в год (вместо полугода в год).

Пенсионный возраст для чиновников в России начал поэтапно повышаться с 1 января 2017 года. Повышение должно было происходить постепенно: ежегодно по полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Эти нормы касаются государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности регионов и муниципальные должности на постоянной основе.

Предлагаемые изменения в законодательство пока не затрагивают военнослужащих, и для них все остается по-прежнему. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции по итогам заседания правительства сообщил, что возраст выхода на пенсию для военных в будущем будет изменен, Министерство финансов прорабатывает этот вопрос с Министерством обороны.

Социальные пенсии

Законопроект предусматривает увеличение возраста выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Изменения будут проходить постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, остается право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности независимо от возраста.

Кого не затронет повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров, это порядка 46,5 млн получателей пенсий (как по линии Пенсионного фонда России, так и силовых ведомств). Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами.

Также повышение пенсионного возраста не затронет и ряд других категорий граждан, в частности ряда категорий инвалидов, работников опасных и вредных производств, женщин с пятью детьми, родителей и опекунов инвалидов с детства, "чернобыльцев".

Кроме того, по словам премьер-министра РФ, предполагается, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока. Речь идет о женщинах с трудовым стажем 40 лет и мужчинах, чей стаж составляет 45 лет.