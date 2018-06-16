В США прокуратура предъявила обвинения главе фирмы, выманившей у инвесторов $700 млн

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Основательнице, главному исполнительному директору компании Theranos Элизабет Холмс и бывшему президенту компании Рамешу Балвани в пятницу предъявили обвинения в подлоге, позволившем выманить сотни миллионов долларов у инвесторов, врачей и пациентов. Об этом объявила прокуратура города Сан-Хосе (штат Калифорния).

"Ответчикам предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью электронного подлога и по девяти пунктам в электронном подлоге. Отправной точкой для обвинений являются подозрения в том, что Холмс и Балвани провернули многомиллионную мошенническую схему для обмана инвесторов и еще одну схему для обмана врачей и пациентов", - отметила прокуратура в опубликованном заявлении.

В марте федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США информировала, что Холмс выплатила штраф в размере $500 тыс., признав свою вину. Theranos специализируется на разработке современных технологий в области анализов крови. Как уточнила комиссия, Холмс и Балвани "за один год выманили у инвесторов более $700 млн, преувеличивая или делая ложные заявления о технологиях, бизнесе и финансовом состоянии их предприятия".

Специалисты федеральной комиссии установили, что выпускаемый Theranos портативный гематологический анализатор, вопреки рекламе, является не революционным тестером крови, а лишь модернизированным вариантом стандартных образцов такой продукции, разработанной другими фирмами. Холмс и Балвани в беседах с инвесторами "утверждали, что министерство обороны США использовало разработки Theranos на поле боя в Афганистане, в снаряжении медицинских вертолетов, а также что доходы этой компании превышали $100 млн в 2014 году. На самом деле технологии Theranos никогда не применялись минобороны в Афганистане, а доходы компании в 2014 году составили чуть более $100 тыс.

Помимо выплаты штрафа, Холмс обязалась в течение 10 лет не занимать руководящие должности в частных компаниях, вернуть ценные бумаги на сумму $18,9 млн, приобретенные во время совершения махинаций, и отказаться от права вето при голосовании в совете директоров своей фирмы. Сотни миллионов долларов, которые она обманным путем выманила, возвращаются инвесторам и акционерам.