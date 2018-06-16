В Нидерландах прошла юбилейная церемония вручения премии "Руспри"

НОРДВЕЙК-АН-ЗЕЕ /Нидерланды/, 16 июня. /ТАСС/. Юбилейная 15-я церемония вручения премии "Руспри" за активный вклад в развитие российско-голландских отношений прошла в пятницу вечером в городе Нордвейк-ан-Зее. Пять лауреатов получили из рук посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина и советника президента Торгово-промышленной палаты РФ Георгия Петрова диплом и статуэтку в виде двух переплетенных тюльпанов, раскрашенных в цвета национальных флагов двух стран.

"Несмотря на определенные сложности в отношениях с Нидерландами в настоящий момент, экономическое сотрудничество продолжает развиваться, - отметил в своем выступлении Шульгин. - В 2017 году значительно увеличился товарооборот, и на данный момент Нидерланды находятся на первом месте в Европе по российскому экспорту, а также являются третьим по важности торговым партнером России в мире". По его убеждению, голландский бизнес заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Россией, о чем, в частности, свидетельствует активное участие голландских компаний в прошедшем недавно Петербургском международно-экономическом форуме. В дополнение дипломат отметил важность развития культурных связей, которые служат хорошим основанием для развития взаимодействия в различных областях.

Награду в этом году получили совместная компания Red Wing, которая занимается в РФ реализацией проектов в области возобновляемых источников энергии, и AirBridgeCargo за развитие отношений в области логистики и транспорта. Также статуэтку и диплом получила Ассоциация городов-побратимов Гронинген - Мурманск за развитие отношений на региональном уровне. Кроме того, лауреатами премии стали глава российского представительства компании Voerman International Деннис ван Димен и почетный профессор восточноевропейского права Лейденского университета Фердинанд Фелдбрюгге.

"Я потратил практически всю свою осознанную жизнь на изучение различных аспектов, касающихся России - ее истории, культуры, политики, права, - заметил Фелдбрюгге, обращаясь к собравшимся. - Когда около 30 лет назад закончилась холодная война, общественный интерес к изучению России ослаб, и сейчас мы расплачиваемся за это пренебрежение". По его словам, отношения между Россией и западными странами оставляют сейчас желать лучшего, и проблема заключается в том, что Запад не хочет понимать РФ. С учетом этого профессор призвал к созданию в Нидерландах национального центра по изучению России наподобие тех, что существуют в других европейских странах, например, в Австрии, Финляндии и Норвегии.