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Боливия заинтересована в покупке машин на газовом топливе у России

Экономика и бизнес
16 июня, 3:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Делегация южноамериканской республики также подписала соглашения об инвестициях на $1,2 млрд

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ТАСС, 16 июня. Боливия заинтересована в приобретении автомобилей на газовом топливе у России и проводит оценку полученных предложений. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Эво Моралес, находившийся в Москве с 13 по 15 июня.

"Боливия заинтересована в покупке машин на газовом топливе у России. Во время этой поездки мы получили предложение от российской компании о сборке автомобилей в нашей стране. В ближайшие недели мы проведем экономическую оценку возможностей", - написал он в своем Twitter.

Моралес также назвал "очень продуктивным" визит боливийской делегации в Россию. "Боливия подписала соглашения об инвестициях на $1,2 млрд", - отметил он. Кроме того, Моралес поблагодарил президента России Владимира Путина "за готовность развивать проекты с Боливией".

В ходе визита в Москву Моралес подписал меморандум о сотрудничестве с Минприроды России и соглашение с "Газпромом" об основных условиях контракта на разведку и добычу на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа" в южноамериканской республике. Кроме того, боливийский лидер сообщил, что российская компания "Акрон" построит два завода по производству удобрений в Боливии.

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