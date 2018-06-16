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РЖД заинтересовались участием в создании железной дороги в Южной Америке

Экономика и бизнес
16 июня, 3:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Инициатором такого проекта выступает Боливия

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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 16 июня. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) заинтересована в участии в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки. Об этом сообщил боливийской радиостанции Patria Nueva вице-президент РЖД Вячеслав Павловский.

По его словам, данный проект был одной из тем, которые он обсуждал на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом, который находился в Москве с 13 по 15 июня. "И, разумеется, у нас есть интерес к участию в этом очень масштабном проекте. Однако для того, чтобы принять конкретные решения, связанные с реализацией этого проекта, мы должны иметь больше информации", - сказал Павловский.

"Господин президент сказал, что проинструктирует тех представителей Боливии, которые занимаются вопросами реализации этого проекта, чтобы у нас с ними установились контакты, и мы могли в более конкретной плоскости начать обсуждение этого проекта", - отметил вице-президент РЖД.

Инициатором строительства железной дороги выступает Боливия. В соответствии с ее предложением магистраль должна быть проложена через южноамериканский континент, соединив порт Ило на тихоокеанском побережье Перу с портом Сантос в Бразилии на побережье Атлантического океана. Предполагается, что маршрут дороги пройдет через Боливию.

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