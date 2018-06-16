Китай обнародовал список облагаемых пошлинами товаров из США

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китай принял свой список товаров из США, на которые вводятся дополнительные таможенные пошлины в ответ на решение Вашингтона установить таможенные тарифы на многие китайские товары. Список, предложенный Государственной комиссией по таможенным тарифам, уже утвержден Госсоветом КНР, говорится в обнародованном здесь в субботу сообщении ведомства.

"Решение принято в соответствии с релевантными установлениями Закона КНР о внешней торговле и Положениями об экспортных и импортных налогах, а также основополагающими принципами международной торговли", - указывается в сообщении.

Таможенные тарифы вводятся на 659 товарных наименований на общую сумму $50 млрд, говорится в сообщении. При этом решение по 545 наименованиям на сумму $34 млрд вступает в силу с 6 июля 2018 года. Среди этих облагаемых дополнительной пошлиной товаров - американская сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты.

Дата введения дополнительных таможенных тарифов на остальные 114 наименований товаров из США, включающих химическую продукцию, медицинское оборудование и продукцию энергетического сектора, "будет объявлена позже".

В пятницу Минкоммерции КНР обнародовало заявление с обещанием "немедленно разработать аналогичные по масштабу и силе таможенные пошлины" в ответ на меры США. "Прежние достигнутые на двусторонних торгово-экономических консультациях договоренности утратили силу", - сказано в документе.

Как говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд.