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Замгубернатора: региональному сотрудничеству РФ и КНР необходимы эффективные инструменты

Экономика и бизнес
16 июня, 5:35 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 16, июня. /ТАСС

В качестве удачного примера сотрудничества регионов замгубернатора Ярославской области Максим Авдеев привел проект Dakaitaowa, который позволил расширить присутствие товаров из РФ на китайском рынке

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ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. России и Китаю необходимо двигаться в направлении создания эффективных инструментов развития межрегионального сотрудничества. Об этом заявил в субботу в Харбине на открытии Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена замгубернатора Ярославской области Максим Авдеев от имени главы региона Дмитрия Миронова, возглавляющего российскую часть Межрегионального совета.

"За четыре года деятельности совет провел много знаковых мероприятий, направленных на развитие и многостороннюю поддержку сотрудничества регионов наших двух стран. Совет призван реализовывать достигнутые главами России и Китая договоренности о сотрудничестве, расширять и углублять межрегиональные контакты двух стран. Для достижения этих целей важно двигаться в направлении создания современных и эффективных практических инструментов двустороннего сотрудничества", - сказал он, уточнив, что в настоящее время в состав совета с российской стороны входят порядка 70 глав субъектов, а с китайской стороны - порядка 16 регионов.

По его словам, уже есть удачные примеры регионального сотрудничества. В частности, уточнил Максим Авдеев, речь идет о проекте Dakaitaowa, который позволил существенно расширить присутствие российских товаров на китайском рынке.

Замглавы региона сообщил также о том, что в рамках данного форума предполагается создание управляющей компании Фонда российско-китайского межрегионального сотрудничества в юанях, который предусматривает инвестирование в российские и китайские региональные проекты порядка 5 млрд юаней (около $781 млн).

"Крайне важно, чтобы наше сотрудничество было ориентировано на проекты, в основе которых лежит стратегия "победить - победить", и я убежден, что на данном форуме российско-китайского сотрудничества будет также заложена платформа для новых инвестиционных проектов, тем более, что мы искренне заинтересованы в расширении нашего сотрудничества" - резюмировал Максим Авдеев.

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