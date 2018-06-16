Китай вводит временные антидемпинговые меры против товаров из США и Японии

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Власти Китая объявили о принятии временных антидемпинговых мер в отношении импортируемой из США и Японии продукции с содержанием йодистоводородной кислоты. Об этом в субботу сообщило министерство коммерции КНР.

Согласно предварительному постановлению, американские и японские компании поставляли на китайский рынок товар по заниженным ценам, в результате чего был нанесен "значительный ущерб отечественной отрасли".

Как сообщается, размер антидемпинговых пошлин на этот вид товара составит 41,1%-118,8% и будет определяться для каждой конкретной фирмы в соответствии с демпинговой маржой производителя. Принятые меры вступят в силу с 23 июня.

Минкоммерции также анонсировало предварительные антидемпинговые меры в виде таможенного депозита на импорт этанола из США, Саудовской Аравии, Малайзии и Таиланда. Введение мер в действие также запланировано на 23 июня текущего года.