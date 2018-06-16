Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай готов превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли с Россией

Экономика и бизнес
16 июня, 8:25 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 16, июня. /ТАСС

Cекретарь парткома провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй подчеркнул, что китайская сторона готова оказывать финансовую поддержку для развития двустороннего регионального сотрудничества на уровне бизнеса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Власти граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян готовы превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли, которая будет ориентирована на сотрудничество с регионами РФ. Об этом заявил в субботу в Харбине секретарь парткома провинции Хэйлунцзян, председатель китайской части Межрегионального совета Чжан Цинвэй на открытии Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена.

Смотрите также

В Китае отметили ведущую роль регионов в развитии отношений с РФ в новую эпоху

В Харбине подписали соглашение по управляющей компании юаневого инвестфонда РФ и КНР

"Мы готовы сделать ее [Харбинскую экономическую зону] пилотной зоной, которая ориентируется на развитие сотрудничества с Россией. Харбинская новая экономическая зона входит в число 19 утвержденных Госсоветом КНР. Мы готовы сделать ее зоной свободной торговли для развития китайско-российского торгово-экономического сотрудничества", - сказал он, добавив, что китайская сторона готова также оказывать финансовую поддержку для развития двустороннего регионального сотрудничества на уровне бизнеса.

Чжан Цинвэй рассказал о работе Межрегионального совета, отметив готовность китайской стороны к дальнейшему наращиванию практического сотрудничества с российскими регионами. В этом году, по его словам, были достигнуты определенные успехи в выработке механизмов перевода наличных средств в приграничной торговле. "Мы в этом плане уже сделали существенный шаг вперед в разработке соответствующих механизмов и институтов по трансграничным переводам наличных средств в национальных валютах двух стран. Мы убеждены, что в результате уже предпринятых шагов и тех, которые еще предпримем при поддержке соответствующих компетентных органов двух стран, мы обязательно сделаем наше межрегиональное сотрудничество новым вектором, новым каналом и самой оживленной составной частью развития российско-китайского партнерства", - сказал партсекретарь провинции.

"Мы уже имеем все необходимые предпосылки для трансформации модели развития нашего сотрудничества", - заявил он, добавив, что китайская сторона готова развивать региональное сотрудничество не только в районе приграничных северо-восточных провинций, но и продвигать взаимодействие с регионами РФ дальше вдоль границы на западном направлении.

Мероприятия Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена проходят в Харбине 16-17 июня. Во второй половине дня состоится заседание Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы мира и развития. Одним из главных событий форума стало состоявшееся в субботу подписание соглашения о создании управляющей компании первого Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда с уставным капиталом в 5 млрд юаней (около $781 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит ШОС в Циндао
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
2
Китай принял список облагаемых дополнительной пошлиной товаров из США
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Лечение редкого рака желудка у хирурга-онколога Павленко дало первые значимые результаты
5
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости