Китай готов превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли с Россией

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Власти граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян готовы превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли, которая будет ориентирована на сотрудничество с регионами РФ. Об этом заявил в субботу в Харбине секретарь парткома провинции Хэйлунцзян, председатель китайской части Межрегионального совета Чжан Цинвэй на открытии Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена.

"Мы готовы сделать ее [Харбинскую экономическую зону] пилотной зоной, которая ориентируется на развитие сотрудничества с Россией. Харбинская новая экономическая зона входит в число 19 утвержденных Госсоветом КНР. Мы готовы сделать ее зоной свободной торговли для развития китайско-российского торгово-экономического сотрудничества", - сказал он, добавив, что китайская сторона готова также оказывать финансовую поддержку для развития двустороннего регионального сотрудничества на уровне бизнеса.

Чжан Цинвэй рассказал о работе Межрегионального совета, отметив готовность китайской стороны к дальнейшему наращиванию практического сотрудничества с российскими регионами. В этом году, по его словам, были достигнуты определенные успехи в выработке механизмов перевода наличных средств в приграничной торговле. "Мы в этом плане уже сделали существенный шаг вперед в разработке соответствующих механизмов и институтов по трансграничным переводам наличных средств в национальных валютах двух стран. Мы убеждены, что в результате уже предпринятых шагов и тех, которые еще предпримем при поддержке соответствующих компетентных органов двух стран, мы обязательно сделаем наше межрегиональное сотрудничество новым вектором, новым каналом и самой оживленной составной частью развития российско-китайского партнерства", - сказал партсекретарь провинции.

"Мы уже имеем все необходимые предпосылки для трансформации модели развития нашего сотрудничества", - заявил он, добавив, что китайская сторона готова развивать региональное сотрудничество не только в районе приграничных северо-восточных провинций, но и продвигать взаимодействие с регионами РФ дальше вдоль границы на западном направлении.

Мероприятия Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена проходят в Харбине 16-17 июня. Во второй половине дня состоится заседание Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы мира и развития. Одним из главных событий форума стало состоявшееся в субботу подписание соглашения о создании управляющей компании первого Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда с уставным капиталом в 5 млрд юаней (около $781 млн).