Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еврейская АО на ярмарке в Харбине предложила Китаю развивать проекты по производству сои

Экономика и бизнес
16 июня, 9:34 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 16, июня. /ТАСС

Губернатор ЕАО Александр Левинталь также отметил, что ярмарка позволяет найти оптимальное решение экономическим задачам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Еврейская автономная область (ЕАО) планирует совместно с инвесторами из Китая и прочих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) реализовать на российской территории несколько проектов по выращиванию и переработке сои. Об этом заявил в субботу губернатор ЕАО Александр Левинталь, выступая на церемонии открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических предприятий в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

"Приоритетное направление развития экономики нашей области - сельское хозяйство. Наш регион располагает обширными площадями сельхозугодий, и одной из самых распространенных культур, выращиваемых в области, является соя, - отметил Левинталь. - Сегодня мы ставим задачу обеспечить глубокую переработку, создать современные предприятия по производству высококачественных соевых продуктов с учетом поставки продукции на внешний рынок".

Он также отметил, что не менее перспективные направления в развитии агрокомплекса ЕАО - внедрение современных технологий по производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции, в том числе на закрытом грунте. "Уверен, что инвестиционные возможности Еврейской автономной области вызовут интерес у потенциальных инвесторов, и мы найдем точки соприкосновения для успешного взаимовыгодного сотрудничества", - резюмировал Левинталь.

Губернатор подчеркнул, что ежегодная ярмарка в Харбине стала эффективным механизмом, который "позволяет найти оптимальное решение экономическим задачам". Он отметил, что власти ЕАО активно используют эту возможность, предпринимая значительные усилия. "Успешному развитию внешнеэкономического сотрудничества способствует создание благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшение инвестиционного климата, активная реализация мер по оказанию господдержки инвестиционной деятельности", - подчеркнул он. Губернатор добавил, что, помимо аграрной сферы, предприятия с иностранным капиталом осуществляют в регионе коммерческую деятельность в таких отраслях, как добыча минеральных ресурсов, заготовка и переработка леса, строительство жилья, производство строительных материалов, мебели, предоставление целого ряда услуг.

Церемония открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических предприятий состоялась в рамках Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества, приуроченного к 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Форум организован китайскими властями при участии Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Еврейская автономная область
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Храме Христа Спасителя простился с Говорухиным
2
Прощание со Станиславом Говорухиным проходит в Москве
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Авдотья Смирнова: нашему обществу надо повзрослеть
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости