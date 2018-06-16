Еврейская АО на ярмарке в Харбине предложила Китаю развивать проекты по производству сои

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Еврейская автономная область (ЕАО) планирует совместно с инвесторами из Китая и прочих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) реализовать на российской территории несколько проектов по выращиванию и переработке сои. Об этом заявил в субботу губернатор ЕАО Александр Левинталь, выступая на церемонии открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических предприятий в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

"Приоритетное направление развития экономики нашей области - сельское хозяйство. Наш регион располагает обширными площадями сельхозугодий, и одной из самых распространенных культур, выращиваемых в области, является соя, - отметил Левинталь. - Сегодня мы ставим задачу обеспечить глубокую переработку, создать современные предприятия по производству высококачественных соевых продуктов с учетом поставки продукции на внешний рынок".

Он также отметил, что не менее перспективные направления в развитии агрокомплекса ЕАО - внедрение современных технологий по производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции, в том числе на закрытом грунте. "Уверен, что инвестиционные возможности Еврейской автономной области вызовут интерес у потенциальных инвесторов, и мы найдем точки соприкосновения для успешного взаимовыгодного сотрудничества", - резюмировал Левинталь.

Губернатор подчеркнул, что ежегодная ярмарка в Харбине стала эффективным механизмом, который "позволяет найти оптимальное решение экономическим задачам". Он отметил, что власти ЕАО активно используют эту возможность, предпринимая значительные усилия. "Успешному развитию внешнеэкономического сотрудничества способствует создание благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшение инвестиционного климата, активная реализация мер по оказанию господдержки инвестиционной деятельности", - подчеркнул он. Губернатор добавил, что, помимо аграрной сферы, предприятия с иностранным капиталом осуществляют в регионе коммерческую деятельность в таких отраслях, как добыча минеральных ресурсов, заготовка и переработка леса, строительство жилья, производство строительных материалов, мебели, предоставление целого ряда услуг.

Церемония открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических предприятий состоялась в рамках Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества, приуроченного к 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Форум организован китайскими властями при участии Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян.