Путин: Чечня может обеспечить хороший уровень доходности и безопасность для инвесторов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чеченская Республика может привлечь иностранных инвесторов и обеспечить им хороший уровень доходности при должных условиях безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на состоявшейся в пятницу встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым, стенограмму которой опубликовал в субботу сайт Кремля.

"Знаю, у вас можно это сделать, обеспечить безопасность этих вложений, хороший уровень доходности, с тем чтобы вкладывать в Чеченскую Республику было выгодно и надежно", - сказал президент. "Это очень важно для создания благоприятного инвестиционного климата", - отметил он. "Тогда не только инвесторы из арабских стран, но и из других стран тоже пойдут на Северный Кавказ, и в Чечню в частности", - уверен Путин.

Кадыров проинформировал Путина о том, что руководство республики занимается "в первую очередь именно инвестиционной политикой". По его словам, после контактов на высоком и высшем уровне между представителями России, ОАЭ и Саудовской Аравии "есть хорошее направление развития".

"Эмираты у нас открыли пятизвездочный отель, создали совместный фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. В Саудовской Аравии то же самое - обещают вкладывать средства в развитие сельского хозяйства", - перечислил Кадыров. "Уверен, мы сохраним заданный темп и будем дальше преумножать", - заявил он.