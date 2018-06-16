Повышение НДС принесет бюджету дополнительные 620 млрд руб. с 2019 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18% будет приносить федеральному бюджету РФ дополнительные доходы в размере 620 млрд руб., начиная с 2019 года, говорится в проекте закона, подготовленном Минфином России.

"Принятие закона <…> в части повышения размера ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд руб. в год начиная с 2019 года", - говорится в документе.

При этом изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для основной категории плательщиков: 22% вместо общеустановленного тарифа в размере 26% и страховой взнос в 10% сверх установленной величины облагаемой базы суммарно приведут к потере Пенсионным фондом 615,38 млрд руб. в 2021 году, 659,55 млрд руб. в 2022 году, 705,14 млрд руб. в 2023 году и 763,88 млрд руб. в 2024 году, говорится в документе.

В результате трансферт из федерального бюджета в ПФР вырастет в 2019 году на 502,6 млрд руб., в 2020 году - на 554,1 млрд руб.

Правительство предложило в четверг повысить НДС с 18% до 20% с 2019 года. Полученные ресурсы власти планируют направить на развитие инфраструктуры и новых секторов экономики.