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Изменение страховых взносов снизит поступления в ПФР на 615 млрд рублей в 2021 году

Экономика и бизнес
16 июня, 11:56 UTC+3

Трансферт из бюджета в Пенсионный фонд вырастет в 2019 году на 502,6 млрд рублей, а в 2020 году - 554,1 млрд рублей

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Изменение тарифов взносов на обязательное пенсионное страхование приведет к потере бюджетом Пенсионного фонда свыше 615 млрд рублей в 2021 году, почти 660 млрд рублей в 2022 году, более 705 млрд рублей в 2023 году и свыше 760 млрд рублей в 2024 году. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Минфином России. Трансферт из бюджета в ПФР вырастет в 2019 году на 502,6 млрд рублей, в 2020 году - 554,1 млрд рублей, следует из текста документа.

"Установления тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 10% на обязательное пенсионное страхование сверх установленной величины облагаемой базы приведет к снижению взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2021 году на 615,38 млрд рублей, в 2022 году - на 659,55 млрд рублей, в 2023 году - на 705,14 млрд рублей, в 2024 году - на 763,88 млрд рублей", - говорится в документе.

"Отмена компенсации выпадающих доходов исходя из тарифа страховых взносов 26% приведет к увеличению трансферта на обязательное пенсионное страхование в 2019 году на 502,6 млрд рублей, в 2020 году - 554,1 млрд рублей с одновременным уменьшением трансферта на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков", - также отмечается в документе.

При этом снижение страховых взносов до 22% сократит отчисления в ПФР в 2021 году на 0,95 трлн рублей, в 2022 году - на 1,016 трлн рублей, в 2023 году - на 1,086 трлн рублей.

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