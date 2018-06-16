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Совет по межрегиональному сотрудничеству РФ и КНР пополнился девятью новыми членами

Экономика и бизнес
16 июня, 11:46 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 16, июня. /ТАСС

В российскую часть совета в данный момент входят 70 федеральных субъектов

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ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Участники заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития одобрили принятие в состав совета девять новых членов. Об этом было объявлено в субботу на его заседании в Харбине, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Новыми членами Межрегионального совета, который в китайской его части ранее состоял из 16 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, вошли город Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хунань, Гуандун, Сычуань, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. В российскую часть совета в настоящее время входят 70 федеральных субъектов.

Межрегиональный совет, созданный в 1997 году, ориентирован на реализацию достигнутых между руководителями России и Китая договоренностей, в частности, по продвижению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами двух стран. Занимается совет и развитием взаимодействия в таких сферах, как образование, культура, туризм и т.д. Сопредседателями совета с российской и китайской стороны выступают в настоящее время губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и секретарь парткома провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

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