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Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год

Экономика и бизнес
16 июня, 11:47 дата обновления: 16 июня, 12:35 UTC+3

Как заявила вице-премьер России, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста средства останутся в пенсионной системе

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в субботу.

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"Сейчас в рамках проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем, по состоянию на май <...> среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1 тыс. руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 тыс. в год", - сказала Голикова.

Средства, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста, останутся в пенсионной системе, - сказала Голикова.

"Мы предполагаем, что все средства <...> во всей перспективе действия этого законопроекта как рамках переходного периода так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан", - сказала она на заседании РТК.

Комиссия рассматривала в субботу законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.

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