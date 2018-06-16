Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба кабмина.
В сообщении отмечается, что распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как сообщил ранее Медведев, законопроектом предусмотрен "достаточно длительный переходный период: начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году". В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Кабинет министров одобрил законопроект 14 июня. Госдума может рассмотреть документ не ранее 19 июля, так как он должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты РФ, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин пообещал, что никакой спешки при рассмотрении законопроекта не будет и что все регламентные сроки будут соблюдены. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что закон о пенсионной реформе может быть окончательно принят осенью 2018 года - "в сентябре, возможно, в октябре, как пойдут дела". В свою очередь лидер думских единороссов Сергей Неверов заверил, что депутаты готовы предварительно провести широкое обсуждение пенсионной реформы на всех уровнях.
Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.