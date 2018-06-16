Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщил ранее Медведев, законопроектом предусмотрен "достаточно длительный переходный период: начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году". В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Кабинет министров одобрил законопроект 14 июня. Госдума может рассмотреть документ не ранее 19 июля, так как он должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты РФ, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин пообещал, что никакой спешки при рассмотрении законопроекта не будет и что все регламентные сроки будут соблюдены. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что закон о пенсионной реформе может быть окончательно принят осенью 2018 года - "в сентябре, возможно, в октябре, как пойдут дела". В свою очередь лидер думских единороссов Сергей Неверов заверил, что депутаты готовы предварительно провести широкое обсуждение пенсионной реформы на всех уровнях.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.