Кабмин внес в Госдуму проект закона о повышении НДС с 18% до 20%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство внесло в субботу в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20%, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, кабмин внес в Думу законопроект о снижении совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30% и об установлении тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

"Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах", - сообщила пресс-служба кабмина.