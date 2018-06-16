Правительство предложит меры по борьбе с невостребованностью на рынке труда из-за возраста

МАГАДАН, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время предложит ряд целевых программ, призванных решить проблему невостребованности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. В частности, такие программы могут появиться для женщин, достигших 45 лет. Об этом в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В ближайшее время мы сделаем отдельные целевые программы, которые будут касаться выхода на пенсию не прямо за два года, а более ранних возрастов, когда есть риски того, что человек может быть не востребован на рынке труда. Мы отлично знаем, что бывают такие работодатели, которые говорят, что требуются работники, но в таком-то возрасте просьба не беспокоить", - сказала она.

По словам Голиковой, должны появиться программы, которые позволят людям определенного возраста актуализировать свою квалификацию. В частности, считает вице-премьер, в определенной поддержке нуждаются женщины, достигшие возраста 45 лет.

"Здесь очень важно, чтобы у нас люди, которые достигают [определенного возраста], по моим наблюдениям, это женщины приблизительно в 45 лет, не боялись, что их не возьмут на работу. Мне кажется, что здесь должны быть сделаны такие программы для них, которые позволяли бы им осовременивать свою квалификацию, даже не переподготавливаться, а именно осовременивать", - отметила она, не исключив, что многие могут отказаться от предложенной возможности, поскольку она будет добровольной.

Голикова также сообщила, что в самой ближайшей перспективе будут усилены надзорные и контрольные функции трудовой инспекции. "Мы внимательно посмотрим на ситуацию, которая складывается в регионах, на структуру занятости в регионах, чтобы четко понимать, какие категории наших граждан выходят на пенсию в 2019 году, какие будут выходить в 2020-м, чтобы у них не было страха, что их уволят", - подчеркнула она.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, который был рассмотрен до этого на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В пресс-службе Минтруда РФ ТАСС сообщили, что ведомство обратится к регионам с рекомендацией создать в центрах занятости населения спецподразделения для трудоустройства пожилых людей в связи с предстоящей пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста.