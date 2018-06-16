Иркутская область готова создать центр консультаций по сотрудничеству регионов РФ и КНР

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Иркутская область поддерживает инициативу, прозвучавшую на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в Харбине, о создании специализированного центра подготовки кадров и консультаций регионов РФ по сотрудничеству с Китаем. Об этом заявил, выступая в субботу на заседании, первый заместитель губернатора Иркутской области Виктор Дорофеев.

"Мы хотим выступить с предложением, чтобы такой центр был создан в Иркутске. Для этого есть ряд оснований. В первую очередь, наверное, это большой и богатый научный и образовательный потенциал города Иркутска. Потенциал Иркутского государственного университета, который в октябре этого года будет отмечать 100-летие, позволяет рассчитывать на взаимодействие, в том числе с учетом того, что в этом университете ведется подготовка студентов на китайском языке и студентов со знанием китайского языка", - сказал он.

По его словам, есть, безусловно, и геополитическая составляющая. "Сегодня из иркутского аэропорта в шесть городов КНР осуществляются регулярные рейсы", - добавил Дорофеев.

Инициативу о создании центра консультаций по сотрудничеству регионов РФ и КНР озвучил на заседании ответственный секретарь Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Артем Семенов.