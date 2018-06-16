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Кабмин: различные аспекты обсуждения на РТК пенсионной реформы будут учтены

Экономика и бизнес
16 июня, 15:04 дата обновления: 16 июня, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ранее инициатива была внесена в Госдуму

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Различные аспекты обсуждения законопроекта об изменениях в пенсионной системе, которые звучали во время консультаций в рамках состоявшегося в субботу заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК), будут учтены при его рассмотрении в Госдуме. Об этом заявила пресс-служба кабмина.

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"Пресс-служба правительства обращает внимание, что законопроект направлен в Государственную Думу по окончании заседания Российской трехсторонней комиссии, состоявшегося 16 июня", - отметили в кабмине.

"Различные аспекты обсуждения, состоявшегося сегодня на заседании Российской трехсторонней комиссии, будут учтены при организации сопровождения правительством законопроекта в ходе его рассмотрения в Государственной Думе", - подчеркнули в пресс-службе.

Заседание РТК

РТК - координационный орган в области регулирования социально-трудовых отношений, в состав которого входят представители правительства, профсоюзов и работодателей.

По итогам заседания глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что профсоюзы не поддержали все обсуждавшиеся вопросы. При этом он добавил, что решение комиссии не влияет на регламент, в соответствии с которым правительство вносит законопроект в Государственную думу. Тем не менее, решение РТК будет направлено с пакетом документов в Госдуму, чтобы "депутаты могли на это опираться", добавил он.

Предлагаемые изменения пенсионной системы

Как сообщил в четверг премьер Дмитрий Медведев, законопроектом предусмотрен "достаточно длительный переходный период, в течение которого будет плавно повышен возраст выхода на пенсию. Это позволит, в частности, опережающими темпами индексировать пенсионные выплаты. Начать переходный период предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Кабинет министров одобрил законопроект 14 июня. Госдума может рассмотреть документ не ранее 19 июля, так как он должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты РФ, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Увеличение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме.

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Темы
"Единая Россия" Пенсионная реформа
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Шмаков, Михаил Викторович Исаев, Андрей Константинович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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