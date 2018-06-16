Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) закончила рассмотрение законопроекта об изменениях в пенсионной системе, две стороны высказались в поддержку, профсоюзы не поддержали. Об этом журналистам сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

"РТК обсудила представленные законопроекты, две стороны поддержали эти законопроекты, сторона профсоюзов их не поддержала", - сказал Шмаков.

Шмаков добавил, что решение комиссии не влияет на регламент, в соответствии с которым правительство вносит законопроект в Государственную думу. По словам Шмакова, при этом решение комиссии будет направлено с пакетом документов в Госдуму, чтобы "депутаты могли на это опираться".

РТК - это координационный орган в области регулирования социально-трудовых отношений, в состав которого входят представители правительства, профсоюзов и работодателей.