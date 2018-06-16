Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил с 17 июня поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о "Мозырских молочных продуктах, "Туровском молочном комбинате", "Лидском молочно-консервный комбинате".

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция".

9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. С 11 июня Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию молочной продукции с трех белорусских предприятий.

"Все поставки молочной продукции указанных предприятий будут подвергнуты усиленному лабораторному контролю со стороны Россельхознадзора, с отбором специалистами службы не менее 10 проб по всем группам риска для каждого предприятия", - подчеркнули в российском ведомстве.