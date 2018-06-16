Володин направил законопроект о пенсионной реформе в профильные комитеты Госдумы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты палаты поступившие в субботу из правительства законопроекты об изменениях в пенсионной и налоговой системе. Об этом ТАСС сообщили в секретариате Совета Госдумы, который, как ожидается, рассмотрит эти документы 18 июня и направит для обсуждения в течение месяца в регионы.

В частности, в субботу из кабмина поступили проекты федеральных законов: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплат пенсий", "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция №102)", а также проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ", уточнили в секретариате.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил указанные законопроекты в комитеты Госдумы: по труду, социальной политике и делам ветеранов и по бюджету и налогам", - уточнил собеседник агентства. По его словам, понедельник, 18 июня, профильные комитеты внесут их на рассмотрение Совета Госдумы.

"В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете, проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах", - отметили в секретариате.