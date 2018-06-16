Таможенники Сочи оформили первые чеки tax free болельщикам ЧМ

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Таможенники оформили первые пять чеков tax free болельщикам из ЮАР в международном аэропорту Сочи. Гости вылетали в свою страну, транзитом через Москву, сообщили в субботу в пресс-службе сочинской таможни.

"В международном аэропорту Сочи таможенники оформили первые пять чеков tax free. Футбольные болельщики из ЮАР вылетали в свою страну транзитом через Москву", - рассказала сотрудница пресс-службы. Южноафриканские болельщики приобрели одежду и обувь в магазинах, подключенных к системе tax free. "Общая сумма покупки составила около 500 тыс. рублей. Инспектор таможни проверил наличие нового товара, чек, посадочные талоны, проставил личную печать на чеке tax free", - отметила собеседница агентства.

Российские города с 10 апреля начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ.

Первыми систему вводят регионы, которые будут принимать болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. После 2018 года перечень городов может быть расширен.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным - 10-12%. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет на стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры первенства примут 11 российских городов.