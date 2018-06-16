Повышение пенсий на тысячу рублей в год коснется только неработающих пенсионеров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Повышение пенсий с 2019 года в среднем на 1 тыс. рублей будет проходить с помощью механизма индексации, таким образом повышение коснется только неработающих пенсионеров, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Повышение в 2019 году ежемесячных страховых пенсий в среднем на 1 тыс. рублей планируется производить через индексацию пенсий. Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в среднем за год доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тыс. рублей. В секретариате Голиковой пояснили, что с 2019 года в среднем пенсия граждан увеличится на 1 тыс. рублей, ежемесячно гражданин будет получать сумму на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Если в 2018 году гражданин получал пенсию в размере 14 тыс. рублей, то в 2019 году с учетом графика индексации она составит 15 тыс. рублей. Таким образом дополнительный годовой пенсионный доход увеличится на 12 тыс. рублей для неработающего пенсионера, в зависимости от стажа и уплаченных страховых взносов.

Выплаты работающим пенсионерам

Голикова ранее сообщила, что в данный пакет изменений пенсионной системы не включена индексация выплат работающим пенсионерам.

Закон о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу в России с января 2016 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 апреля 2018 года в Госдуме заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, этот вопрос не закрыт. Глава кабмина признал, что от индексации было решено отказаться "только по экономическим причинам", потому что "не хватало на это денег".

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня отметил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует проработки, в частности это касается специалистов с низкой оплатой труда. Он добавил, что речь идет, в том числе, о персонале в детских садах и больницах. Позднее в Пенсионном фонде России (ПФР) ТАСС сообщили, что пенсии работающих пенсионеров ежегодно повышаются с 1 августа, размер прибавки зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за трудовой год. Средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года составила 169 рублей. По данным ПФР, на 1 мая 2018 года, в России нассчитывалось порядка 9 млн работающих пенсионеров. Их пенсии не индексировались с 2016 года.

В фонде отметили, что социальные выплаты по линии ПФР также индексируются всем пенсионерам, независимо от их трудоустройства. По завершении пенсионером трудовой деятельности пенсия повышается на все прошедшие индексации и выплачивается с их учетом даже в случае дальнейшего трудоустройства.