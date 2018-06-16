Россия и Саудовская Аравия согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+

ДАХРАН, 16 июня. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия на встрече в Москве согласовали продление соглашения ОПЕК+ на бессрочной основе, в нем предлагается закрепить опцию регулировать добычу в любой момент времени. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений - это продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе", - сказал он на открытии культурного центра в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что основа эта же [текущее соглашение]. Просто, нужно будет институализировать, и в нем не будет конкретных объемов. В нем, скорее всего, будет закреплена возможность принимать решение [о регулировании добычи], если потребуется", - сказал Новак после церемонии журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться и с другими участниками соглашения.

"Они предварительно тоже выступали за то, чтобы продлевать. Просто, формат взаимодействия нужно было поискать", - сказал Новак, отвечая на вопрос ТАСС. Он отметил, что этот вопрос "еще будет проговариваться со всеми участниками соглашения".

Встреча состоится на следующей неделе в Вене 22-23 июня. На ней также планируется обсудить вопрос о смягчении текущих квот по сокращению.

Рост добычи нефти

Планируемый рост добычи странами ОПЕК+ на 1,5 баррелей в сутки может быть распространен только на период третьего квартала этого года, сказал журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Во-первых, речь идет о том, чтобы поднять [добычу] только на третий квартал. А в сентябре посмотреть ситуацию на рынке и дальше произвести оценку, что делать дальше", - сказал Новак. По его словам, в третьем квартале ожидается рост спроса на нефть, "поэтому такие предложения [о росте добычи] - они целесообразны".

"Мы должны дать возможности одинаковые всем. Я думаю, справедливо будет распределять объем пропорционально квотам по снижению", - добавил он.

Новак также пояснил, что речь идет о росте добычи на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 июля, а не о снижении текущей квоты с 1,8 млн до 1,5 млн баррелей, как на прошлой неделе написали некоторые СМИ.

"Мы имели в виду поднять на 1,5 млн баррелей в сутки. Мы же не виноваты в том, что кто-то недопонял", - сказал он.