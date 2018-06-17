Газета Los Angeles Times сменит владельца

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Газета Los Angeles Times, которая входит в число ведущих периодических изданий США, уже в начале следующей недели официально сменит владельца. Об этом издание сообщило в субботу.

В понедельник закроется сделка, по условиям которой американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян приобретает Los Angeles Times за $500 млн у базирующейся в Чикаго (штат Иллинойс) компании Tronc Inc., а также еще одно популярное калифорнийское издание - The San Diego Union-Tribune и несколько менее известных СМИ.

Ожидается, что уже к концу июля большая часть 800 сотрудников Los Angeles Times перебазируются из офиса издания в центре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в западный пригород мегаполиса. На новую редакцию газеты потрачены уже миллионы долларов.

Хуан Синьсян является акционером Tronc Inc. Данной компании принадлежат и многие другие популярные в США издания. В их числе Chicago Tribune, New York Daily News, The Baltimore Sun , Orlando Sentinel. Вырученные в результате сделки средства будут направлены на развитие оставшихся изданий, в особенности, их электронных версий.

Как отмечается в публикации, одной из главных задач, которые встанут перед новым владельцем, будет улучшение финансовой ситуации, в которой находится издание. Тираж Los Angeles Times, по оценкам ряда профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров. Согласно подсчетам аналитиков компании comScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, в декабре 2017 года размещенные в интернете публикации Los Angeles Times читали около 31,6 млн человек.

Los Angeles Times, основанная в 1881 году, в последние годы сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. Число работающих в ней журналистов в 1990-х годах достигало примерно 1,3 тыс. человек. К настоящему времени оно уменьшилось примерно в три раза.