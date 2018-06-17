Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газета Los Angeles Times сменит владельца

Экономика и бизнес
17 июня, 2:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

Американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян приобретет издание за $500 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Richard Vogel

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Газета Los Angeles Times, которая входит в число ведущих периодических изданий США, уже в начале следующей недели официально сменит владельца. Об этом издание сообщило в субботу.

Смотрите также

Tronc анонсировала продажу газеты Los Angeles Times за $500 млн

Comcast готов купить активы 21st Century Fox за $65 млрд

СМИ: турецкий холдинг DHA продает за $890 млн влиятельные медиаактивы

Издатель Daily Mirror приобретет Daily Express и Daily Star за $176 млн

В понедельник закроется сделка, по условиям которой американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян приобретает Los Angeles Times за $500 млн у базирующейся в Чикаго (штат Иллинойс) компании Tronc Inc., а также еще одно популярное калифорнийское издание - The San Diego Union-Tribune и несколько менее известных СМИ.

Ожидается, что уже к концу июля большая часть 800 сотрудников Los Angeles Times перебазируются из офиса издания в центре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в западный пригород мегаполиса. На новую редакцию газеты потрачены уже миллионы долларов.

Хуан Синьсян является акционером Tronc Inc. Данной компании принадлежат и многие другие популярные в США издания. В их числе Chicago Tribune, New York Daily News, The Baltimore Sun , Orlando Sentinel. Вырученные в результате сделки средства будут направлены на развитие оставшихся изданий, в особенности, их электронных версий.

Как отмечается в публикации, одной из главных задач, которые встанут перед новым владельцем, будет улучшение финансовой ситуации, в которой находится издание. Тираж Los Angeles Times, по оценкам ряда профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров. Согласно подсчетам аналитиков компании comScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, в декабре 2017 года размещенные в интернете публикации Los Angeles Times читали около 31,6 млн человек.

Los Angeles Times, основанная в 1881 году, в последние годы сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. Число работающих в ней журналистов в 1990-х годах достигало примерно 1,3 тыс. человек. К настоящему времени оно уменьшилось примерно в три раза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
В посольстве Мексики подтвердили информацию о двух пострадавших при наезде такси в Москве
7
Виновник ДТП в центре Москвы рассказал, что был за рулем без отдыха около 20 часов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости