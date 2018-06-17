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Ярославская область заинтересована в СП с Китаем на своей территории

Экономика и бизнес
17 июня, 11:26 UTC+3 ХАРБИН /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, некоторые китайские компании уже оценили инвестиционные возможности области

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ХАРБИН /Китай/, 17 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Ярославская область заинтересована в организации на своей территории совместных с Китаем предприятий и прорабатывает взаимовыгодное сотрудничество с партнерами из КНР по нескольким направлениям. Об этом рассказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Ярославской области, председатель российской части Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Дмитрий Миронов в Харбине, где проходят мероприятия Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена.

"Мы рассматриваем взаимовыгодное эффективное взаимодействие с китайскими партнерами по нескольким направлениям. В частности, мы заинтересованы в организации совместных предприятий на территории Ярославской области, локализации китайских производителей автокомпонентов, глубокой переработки продукции нефтехимической отрасли, древесины, станкостроения, производства композитных материалов, продуктов электрогенерации на основе возобновляемых источников энергии, судостроения", - сказал губернатор, добавив, что изучаются и возможности совместной реализации проектов по таким направлениям, как сельское хозяйство, логистика, туризм и инфраструктура.

По его словам, некоторые крупные китайские компании уже по достоинству оценили инвестиционные возможности Ярославской области. В 2017 году, отметил губернатор, с участием крупнейшей китайской корпорации в сфере энергетики "Хуадянь" введена в эксплуатацию ТЭЦ мощностью 450 МВт, общий объем инвестиций в этот проект составил более 20 млрд рублей ($322,6 млн). Реализуется и совместный с компанией Weichai Power проект ПАО "Тутаевский моторный завод" по сотрудничеству в сфере дизелестроения. В регионе, добавил Миронов, присутствуют китайские компании, развивающие ресторанный бизнес, бизнес в сфере растениеводства, строительства, пошива одежды.

По словам Миронова, в Ярославской области в настоящее время создан благоприятный инвестиционный климат. "Это результат той большой работы по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе, которую правительство области целенаправленно ведет в диалоге с бизнесом. Мы и в дальнейшем будем упрощать разрешительные процедуры, оптимизировать взаимодействие госструктур и инвесторов, стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства. Наша цель - сделать Ярославскую область максимально комфортной для создания и развития бизнеса", - сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе создана и эффективная система предоставления поддержки бизнесу, а уже в этом году в Ярославской области должна заработать пока единственная в ЦФО региональная лизинговая компания. "Она станет важным инструментом поддержки малого бизнеса, поскольку ставки по ее лизинговым контрактам будут значительно ниже, чем в коммерческих организациях", - заявил Миронов.

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