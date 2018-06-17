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Голикова: правительство готовит меры по "обелению" экономики

Экономика и бизнес
17 июня, 12:38 дата обновления: 17 июня, 13:24 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 17, июня. /ТАСС

Вице-премьер напомнила, что кабмин решил отказаться от повышения НДС с 18% до 22% с одновременным снижением страховых взносов с 36% до 22%

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МАГАДАН, 17 июня. /ТАСС/. Правительство готовит меры по уходу от зарплат "в конверте", планирует представить их до середины 2019 года. Об этом в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я думаю, что на отрезке 2018 - первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат для тех, кто сегодня находится в "серой" экономике", - сказала Голикова.

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Вице-премьер также напомнила, что правительство приняло решение отказаться от программы "22/22" (повышение НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%, - прим. ТАСС), которая была предложена Минфином в рамках мер по выводу бизнеса из тени.

"Мы отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию", - пояснила она.

В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов отмечал, что "от четверти до трети заработных плат" работодатели в России выплачивают по "серым" схемам.

Ранее Минфин оценивал "серый" фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн рублей в год.

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