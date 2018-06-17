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Ле Пен: Франция должна ввести пошлины в отношении Германии

Экономика и бизнес
17 июня, 14:41 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 17, июня. /ТАСС

По мнению лидера партии "Национальное объединение", на смену зоне свободной торговли в рамках таможенного союза ЕС должна прийти система двусторонних соглашений

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Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен предложила Франции последовать примеру США и ввести пошлины на товары из Германии. Такое предложение политик высказала в воскресенье, выступая в эфире радиостанции Europe1.

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"Ультралиберализм, дикая глобализация - с этим всем покончено. Соединенные Штаты защищают интересы Соединенных Штатов - у них $350 млрд дефицита внешнеторгового баланса с Китаем, и он [президент США Дональд Трамп] говорит - я уменьшу его на $100 млрд", - отметила Ле Пен.

По ее мнению, действия администрации Трампа в США должны служить примером для подражания во Франции, у которой дефицит внешнеторгового баланса с Германией составляет €17,2 млрд. "Мне бы хотелось, чтобы Франция сделала то же самое с Германией. Этот дефицит должен стать предметом дискуссий, учитывая, что Европейский союз неспособен найти решения, будь это Италия или Франция", - уверена политик.

На смену нынешней зоне свободной торговли на континенте в рамках таможенного союза ЕС, убеждена Ле Пен, должна прийти гибкая система двусторонних соглашений между государствами. "Все великие державы решили защищать свои интересы. Будущее - за двусторонними соглашениями, поскольку это позволит каждой стране избежать безработицы и спада экономики", - полагает Ле Пен.

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