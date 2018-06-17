Миронов: Центр консультаций станет важным инструментом сотрудничества регионов РФ и КНР

ХАРБИН /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Центр подготовки и консультаций руководителей регионов России, вопрос о создании которого прорабатывается, станет важным инструментом Совета межрегионального сотрудничества Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Такое мнение выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который также является председателем российской части Совета, на состоявшейся в воскресенье в Харбине встрече с секретарем парткома провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем - сопредседателем Совета с китайской стороны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе беседы губернатор предложил обсудить вопросы потенциальных совместных инвестиционных проектов в Ярославской области и провинции Хэйлунцзян, а также формирования ряда новых механизмов, инструментов и фондов, которые будут инвестировать в проекты торгово-экономического сотрудничества как в России, так и в Китае. "Еще один важный инструмент Межрегионального совета, который сейчас весьма актуален - это создание Центра подготовки и консультаций руководителей регионов России, который обеспечит региональных лидеров необходимой информацией и экспертизой в сфере российско-китайского сотрудничества, поможет более эффективно развивать межрегиональные отношения между нашими странами", - сказал Миронов.

О задачах сотрудничества

"Наша с вами основная задача - расширять межрегиональные контакты двух стран, содействовать углублению взаимного понимания и традиционной дружбы наших народов. В этой связи очень важно создавать новые инструменты, которые будут помогать развитию межрегионального сотрудничества России и Китая", - заявил губернатор. На встрече Миронов отметил, что Россия и Китай сотрудничают в самых разных сферах, а встречи лидеров двух стран всегда проходят в дружеской обстановке и заканчиваются принятием конкретных решений. "Договоренности, достигнутые главами России и Китая, должны быть реализованы при участии Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития", - сказал он.

Чжан Цинвэй отметил на встрече, что руководители двух стран уделяют повышенное внимание развитию сотрудничества между регионами двух стран. "Благодаря поддержке лидеров двух стран китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне в их истории, между нашими странами существует политическое доверие, традиционная дружба между нашими народами укрепляется", - сказал партсекретарь. Он обратил внимание, что перед двумя странами стоят общие вызовы, а масштабы торгово-экономического сотрудничества регионов Китая и России, несмотря на высокий уровень двусторонних отношений, пока не соответствуют имеющемуся потенциалу.

"Мы знаем, что перед странами стоят общие вызовы. Однако масштаб межрегионального сотрудничества, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере и по другим направлениям, все еще небольшой", - считает Чжан Цинвэй. В прошлом году, по его словам, общий объем товарооборота провинции Хэйлунцзян с Россией составил $10,9 млрд, что на 19,5% превысило показатель 2016 года. Это, уточнил он, второй по величине показатель среди всех провинций Китая.

Общий же товарооборот двух стран, констатировал партсекретарь, еще не достиг $100 млрд. "Полагаю, что здесь есть большой потенциал", - сказал Чжан Цинвэй, указав на необходимость принятия мер для улучшения осведомленности китайских регионов о ситуации на российском рынке.