Bloomberg: Иран призвал ОПЕК+ не соглашаться на увеличение добычи нефти

ТАСС, 17 июня. Иран призвал страны - участницы соглашения ОПЕК+ не соглашаться на рост объемов добычи нефти. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

"Рынок хорошо обеспечен, и ОПЕК должна придерживаться своего решения до конца года, - заявил представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили, которого цитирует агентство. - Я уверен, что многие другие члены ОПЕК чувствуют и действуют таким же образом. Никаких изменений в рыночных принципах не произошло". Ардебили добавил, что Управление по энергетической информации (EIA) vинэнерго США и Международное энергетическое агентство (МЭА) "поторопились сказать иначе".

13 июня президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал ОПЕК за то, что эта организация, по его мнению, поддерживает мировые цены на нефть на слишком высоком уровне. 7 июня агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация США попросила Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Один из источников добавил, что разговор состоялся 7 мая, за день до того, как Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Соглашение действует с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз - до конца 2018 года. Сделка позволила поднять цены на нефть, падавшие в 2016 году ниже $30 за баррель, и сократить излишек мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня.

16 июня министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что планируемый рост добычи нефти странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки может быть распространен только на период третьего квартала этого года. Новак также пояснил, что речь идет о росте добычи на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 июля, а не о снижении текущей квоты с 1,8 млн до 1,5 млн баррелей, как на прошлой неделе написали некоторые СМИ.

Встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 22-23 июня, вопрос о смягчении квот будет обсуждаться на ней, как и вопрос об институционализации и бессрочном продлении соглашения ОПЕК +.