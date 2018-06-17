Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы

Экономика и бизнес
17 июня, 17:24 дата обновления: 17 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Вице-премьер также напомнила, что с учетом новых изменений в пенсионной реформе размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство планирует отказаться от "балльной" пенсионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", - сказала Голикова, отвечая на вопрос Соловьева, планируется ли уход от "балльной" системы.

Голикова напомнила, что с учетом новых изменений в пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

"Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", - пояснила она.

Проект о накопительной части пенсии

"Сейчас мы работаем над проектом закона о накопительной части пенсии. Предполагаем, что, возможно, осенью мы его представим на общественное обсуждение", - прокомментировала Голикова предварительные сроки рассмотрения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Смотрите также

Голикова: правительство готовит меры по "обелению" экономики

Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации

Правительство предложит меры по борьбе с невостребованностью на рынке труда из-за возраста

Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год

"И тогда это может быть второй частью пенсии. Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы, не обязательный", - подчеркнула Голикова.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предположил, что законопроект может быть направлен в Госдуму и быть принят до конца осенней сессии. В свою очередь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала на высокую степень готовности концепции ИПК.

О системе

Новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования - так называемая "новая пенсионная формула" - действует в России с 2015 года. Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и накопительную.

Для расчета страховой пенсии по новым правилам введено понятие "индивидуальный пенсионный коэффициент" (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы переводятся при назначении пенсии.

Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов. Планировалось, что в полной мере норма начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно было иметь 6,6 баллов.

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Стоимость устанавливается государством и ежегодно индексируется. К баллам, умноженным на стоимость, прибавляется фиксированная выплата - гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере. Все вместе и есть размер страховой пенсии.

По данным ПФР, на 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составляла 64,1 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - 3 935 рублей.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира

Пенсионный возраст в России и других странах мира

Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Голикова, Татьяна Алексеевна Моисеев, Алексей Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
2
Bild: глава МВД Германии предъявит Меркель ультиматум в вопросе нелегальной миграции
3
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
4
В администрации Порошенко опровергли подготовку законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества
5
Поисковая экспедиция обнаружила миноносец "Новик", затонувший в Финском заливе в 1941 году
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости