Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство планирует отказаться от "балльной" пенсионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", - сказала Голикова, отвечая на вопрос Соловьева, планируется ли уход от "балльной" системы.

Голикова напомнила, что с учетом новых изменений в пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

"Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", - пояснила она.

Проект о накопительной части пенсии

"Сейчас мы работаем над проектом закона о накопительной части пенсии. Предполагаем, что, возможно, осенью мы его представим на общественное обсуждение", - прокомментировала Голикова предварительные сроки рассмотрения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

"И тогда это может быть второй частью пенсии. Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы, не обязательный", - подчеркнула Голикова.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предположил, что законопроект может быть направлен в Госдуму и быть принят до конца осенней сессии. В свою очередь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала на высокую степень готовности концепции ИПК.

О системе

Новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования - так называемая "новая пенсионная формула" - действует в России с 2015 года. Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и накопительную.

Для расчета страховой пенсии по новым правилам введено понятие "индивидуальный пенсионный коэффициент" (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы переводятся при назначении пенсии.

Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов. Планировалось, что в полной мере норма начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно было иметь 6,6 баллов.

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Стоимость устанавливается государством и ежегодно индексируется. К баллам, умноженным на стоимость, прибавляется фиксированная выплата - гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере. Все вместе и есть размер страховой пенсии.

По данным ПФР, на 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составляла 64,1 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - 3 935 рублей.

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