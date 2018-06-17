В Китае считают, что ввод мостов через Амур увеличит число культурных проектов РФ и КНР

ХАРБИН /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Завершение в 2019 году строительства двух мостов через реку Амур позволит заметно облегчить транспортное сообщение между Россией и КНР, благодаря чему число совместных культурных проектов китайской провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и Амурской области увеличится как минимум на 76%. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции глава Управления по делам культуры Хэйлунцзян Чжан Лина.

"В следующем году будут завершены мосты между Тунцзян [и Нижнеленинским], а также Хэйхэ [и Благовещенском]. Благодаря этому у нас появятся крайне благоприятные условия и возможности, - отметила она, выступая в ходе 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. - Согласно нашим [администрации провинции Хэйлунцзян] подсчетам, в текущем году мы реализуем 113 совместных культурных проектов с Россией, а в 2019 году, в связи с соответствующим изменением условий транспортных коммуникаций, ориентировочно их количество составит как минимум 200 штук".

Чжан Лина подчеркнула, что, благодаря усилиям обеих сторон, китайско-российские культурные мероприятия принимают все более насыщенный и крупномасштабный характер. "Это один из показательных примеров того, что отношения Китая и РФ успешно развиваются", - резюмировала она.

Как проинформировала ранее пресс-служба администрации Амурской области, по трансграничному автомобильному мосту через реку Амур между Хэйхэ и Благовещенском сможет передвигаться легковой транспорт вместимостью до восьми человек. Старт строительству объекта был дан в конце 2016 года. Общая его длина составит более одного километра, пять опор расположены на российской стороне, пять - на китайской. На мосту предусмотрены две полосы движения.

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - первое железнодорожное сооружение через Амур между Россией и КНР. Его длина - 2209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону.