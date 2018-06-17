Голикова пообещала, что доходы работающих пенсионеров не уменьшатся из-за реформы

МАГАДАН, 17 июня. /ТАСС/. Доходы работающих пенсионеров не будут уменьшаться на фоне изменений, связанных с пенсионной реформой. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Они не пострадают", - прокомментировала Голикова будущее работающих пенсионеров. "Работающие пенсионеры как продолжали получать пенсию и заработную плату, так и будут продолжать получать и пенсию, и заработную плату", - подчеркнула она, добавив, что правительство будет "удерживать уровень заработной платы, который достигнут в соответствующей индексации по инфляции".

Вице-премьер также указала, что изменения не коснутся отдельных категорий граждан, которые имеют льготы по досрочным пенсиям: занятых на вредных производствах, социальных пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. "Достаточно большая категория, которой эти изменения не коснутся", - отметила она.

"Для тех, кто будет выходить [на пенсию] в переходном периоде, у них тоже пенсия будет расти такими же темпами, как заложено сейчас для пенсионеров, которые впервые будут получать существенный плюс по 2019 году в связи с тем, что мы меняем схему выхода по пенсионному возрасту", - заключила Голикова.

Выплаты работающим пенсионерам

Голикова ранее сообщила, что в пакет изменений пенсионной системы не включена индексация выплат работающим пенсионерам.

Закон о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу в России с января 2016 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 апреля 2018 года в Госдуме заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, этот вопрос не закрыт. Глава кабмина признал, что от индексации было решено отказаться "только по экономическим причинам", потому что "не хватало на это денег".

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня отметил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует проработки. В частности, это касается специалистов с низкой оплатой труда. Он добавил, что речь идет, в том числе, о персонале в детских садах и больницах. Позднее в Пенсионном фонде России (ПФР) ТАСС сообщили, что пенсии работающих пенсионеров ежегодно повышаются с 1 августа, размер прибавки зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за трудовой год. Средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года составила 169 рублей. По данным ПФР, на 1 мая 2018 года, в России насчитывалось порядка 9 млн работающих пенсионеров. Их пенсии не индексировались с 2016 года.

В фонде отметили, что социальные выплаты по линии ПФР также индексируются всем пенсионерам, независимо от их трудоустройства. По завершении пенсионером трудовой деятельности пенсия повышается на все прошедшие индексации и выплачивается с их учетом даже в случае дальнейшего трудоустройства.