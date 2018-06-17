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Bloomberg: три члена ОПЕК наложат вето на предложение об увеличении объемов добычи нефти

Экономика и бизнес
17 июня, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

По информации агентства, за блокировку предложения выступают Венесуэла, Иран и Ирак

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ТАСС, 17 июня. Три страны - члена ОПЕК собираются наложить вето во время предстоящей встречи в Вене на предложение об увеличении объемов добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия. Об этом заявил представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.

По его словам, помимо Ирана, заблокировать предложение собираются Венесуэла и Ирак. "Три основателя ОПЕК намерены это прекратить, - приводит агентство слова Ардебили. - Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить объемы добычи, для этого потребуется единогласие. Если эти два государства захотят действовать самостоятельно, - это станет нарушением соглашения о сотрудничестве".

7 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация США попросила Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Один из источников добавил, что разговор состоялся 7 мая, за день до того, как Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Соглашение действует с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз - до конца 2018 года. Сделка позволила поднять цены на нефть, падавшие в 2016 году ниже $30 за баррель, и сократить излишек мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня.

16 июня министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что планируемый рост добычи нефти странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки может быть распространен только на период III квартала 2018 года. Новак также пояснил, что речь идет о росте добычи на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 июля, а не о снижении текущей квоты с 1,8 млн до 1,5 млн баррелей, как на прошлой неделе написали некоторые СМИ.

Встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 22-23 июня, вопрос о смягчении квот будет обсуждаться на ней, как и вопрос об институционализации и бессрочном продлении соглашения ОПЕК+.

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