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"Ведомости": ФТС предлагает ввести пошлину за любые интернет-покупки за рубежом

Экономика и бизнес
18 июня, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Нововведение предлагается принять через год-полтора, Федеральная таможенная служба рассчитывает получить в бюджет примерно по 110 рублей с каждой посылки

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© AP Photo/Jens Meyer

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости. Об этом в воскресенье пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ФТС.

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По данным издания, ФТС уже направила в Минфин комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. Нововведения предлагается принять через год-полтора, служба рассчитывает получить в бюджет около €1,5 (примерно 110 рублей) с каждой посылки.

В настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1 тыс., но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%. В апреле Минфин предлагал с 2019 года снизить порог беспошлинного ввоза интернет-заказов до €200.

По словам замруководителя ФТС Тимура Максимова, необходимо создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли. Представитель службы сообщил газете, что снижение порога до €200 - это только часть решения, так как абсолютное большинство интернет-посылок имеет стоимость в пределах €30. При этом, по данным "Почты России", которые приводит издание, в 2017 году из 283 млн иностранных посылок только 0,02% стоили дороже €200.

Чиновник пояснил, что товары для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж необходимо снизить до 20% и ввести комбинированную ставку, например, не менее €1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле €200. Предложения службы включают и распространение требований технического регулирования на трансграничную торговлю: это поможет защитить покупателей. Как сообщили "Ведомостям" в Минфине, порог необходимо снижать постепенно, а говорить о его обнулении - не ранее 2020 года.

С 1 января начал действовать Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза, согласно которому в 2018 году лимит беспошлинных интернет-покупок в течение одного месяца сохраняется на уровне €1 тыс. и 31 кг. С начала 2019 года этот порог планируется снизить до €500, а с 2020 года - до €200. При этом речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит.

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