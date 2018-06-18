Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": дивиденды "Роснефтегаза" за 2017 год составят 33 млрд рублей

Экономика и бизнес
18 июня, 5:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Сообщается, что за первое полугодие компания уже заплатила 17,26 млрд рублей, еще 15,74 млрд рублей государство получит за второе полугодие

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Роснефтегаз" переходит на постоянную выплату промежуточных дивидендов по итогам полугодий, сумма за 2017 год составит 33 млрд рублей. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, примерная сумма дивидендов по итогам прошлого года практически равна чистой прибыли компании по РСБУ (34 млрд рублей). Отмечается, что из этой суммы компания уже заплатила промежуточными дивидендами за первое полугодие 17,26 млрд рублей Росимуществу, еще 15,74 млрд рублей государство получит за второе полугодие.

"Роснефтегаз" - компания, управляющая государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности, 100% ее акций принадлежат государству в лице Росимущества. Через нее государство контролирует "Роснефть" (50% плюс одна акция) и владеет частью доли в "Газпроме" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%).

Как поясняет издание, всего на долю "Роснефтегаза" от этих компаний в 2017 году пришлось 72,8 млрд рублей в качестве дивидендов за 2016 год и первое полугодие 2017 года, из которых 4,23 млрд рублей от "Интер РАО" и 21,8 млрд рублей от "Газпрома" облагаются 20%-ным налогом.

Представитель "Роснефтегаза" не предоставил газете комментария.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
"Ведомости": ФТС предлагает ввести пошлину за любые интернет-покупки за рубежом
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
В Барнауле совершил аварийную посадку самолет из Иркутска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости