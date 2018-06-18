"Ведомости": дивиденды "Роснефтегаза" за 2017 год составят 33 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Роснефтегаз" переходит на постоянную выплату промежуточных дивидендов по итогам полугодий, сумма за 2017 год составит 33 млрд рублей. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, примерная сумма дивидендов по итогам прошлого года практически равна чистой прибыли компании по РСБУ (34 млрд рублей). Отмечается, что из этой суммы компания уже заплатила промежуточными дивидендами за первое полугодие 17,26 млрд рублей Росимуществу, еще 15,74 млрд рублей государство получит за второе полугодие.

"Роснефтегаз" - компания, управляющая государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности, 100% ее акций принадлежат государству в лице Росимущества. Через нее государство контролирует "Роснефть" (50% плюс одна акция) и владеет частью доли в "Газпроме" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%).

Как поясняет издание, всего на долю "Роснефтегаза" от этих компаний в 2017 году пришлось 72,8 млрд рублей в качестве дивидендов за 2016 год и первое полугодие 2017 года, из которых 4,23 млрд рублей от "Интер РАО" и 21,8 млрд рублей от "Газпрома" облагаются 20%-ным налогом.

Представитель "Роснефтегаза" не предоставил газете комментария.