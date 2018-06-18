"Дочка" Nordglold открыла новое золоторудное месторождение на юге Якутии

ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Золотодобывающее предприятие "Нерюнгри-Металлик" (входит в международную компанию Nordgold) открыло новое золоторудное месторождение на юге Якутии, неподалеку от действующих месторождений предприятия. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Nordgold планирует в 2018 году направить на реализацию инвестиционной программы в Южной Якутии около 2 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2017 года.

"Соответствующее свидетельство "Об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых" получило "Нерюнгри-Металлик" от Федерального агентства по недропользованию. "Высокое" - уже третье месторождение рудного золота, открытое исключительно силами геологической службы рудника "Нерюнгри", - говорится в сообщении.

По данным компании, новое месторождение в Олекминском районе на юге Якутии представляет собой небольшой сателлитный объект с относительно высоким содержанием золота. Общие запасы "Высокого" оцениваются в 2 тонны 150 кг золота при среднем содержании 1,3 грамма драгметалла в одной тонне руды, ресурсы на флангах и глубоких горизонтах - ещё 250 кг. Площадь месторождения - 3, 6 тыс. кв. м.

Выручка "Нерюнгри-Металлик" в 2017 году превысила $86 млн. В 2017 году объем производства на предприятии составил 67 тыс. унций (2084 кг) аффинированного золота. Входит в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, которая владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя - в Буркина-Фасо, по одному - в Гвинее и Казахстане).