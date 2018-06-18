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Трудовые мигранты с начала года перевели в Киргизию более $700 млн

Экономика и бизнес
18 июня, 7:45 UTC+3

Нацбанк страны отмечает, что около 95% поступающих в страну денежных средств приходятся на работающих в России соотечественников

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БИШКЕК, 18 июня. /ТАСС/. Работающие за рубежом киргизские трудовые мигранты с начала года перечислили на родину более $700 млн. Об этом сообщил в понедельник Национальный банк республики.

"С начала года в республику поступили денежные переводы от мигрантов в размере $700,5 млн", - говорится в сообщении. По данным главного финансового регулятора страны, это на $84,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нацбанк Киргизии отмечает, что около 95% поступающих в страну денежных средств приходятся на работающих в России соотечественников.

За прошлый год киргизские трудовые мигранты отправили домой около $2,4 млрд, $2,2 млрд из которых были направлены из Российской Федерации.

По информации Государственного агентства по миграции Киргизии, в настоящее время за рубежом на заработках временно находятся около 800 тыс. граждан республики. Более 600 тыс. из них трудятся в России и около 30-50 тыс. в Казахстане, остальные - в Турции, Южной Корее, странах Европы и США.

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