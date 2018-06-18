"Ъ": AliExpress откроет пункты выдачи в ста городах России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) запускает с 19 июня услугу получения заказов через пункты выдачи и постаматы, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя маркетплейса.

Услуга будет доступна для покупателей в ста городах России через более чем 1,8 тыс. пикап-зон.

По оценке AliExpress, покупатели из крупнейших городов смогут получать посылки в два раза быстрее, чем обычно - в среднем через 8-15 дней после заказа.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году.

У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.