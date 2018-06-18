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"Ъ": AliExpress откроет пункты выдачи в ста городах России

Экономика и бизнес
18 июня, 9:33 UTC+3

Компания запускает услугу в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution

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Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) запускает с 19 июня услугу получения заказов через пункты выдачи и постаматы, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя маркетплейса.

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Услуга будет доступна для покупателей в ста городах России через более чем 1,8 тыс. пикап-зон.

По оценке AliExpress, покупатели из крупнейших городов смогут получать посылки в два раза быстрее, чем обычно -  в среднем через 8-15 дней после заказа.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году.

У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.

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