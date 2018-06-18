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Глава миннацэкономики: санкции в отношении России не сказываются напрямую на Казахстане

Экономика и бизнес
18 июня, 9:47 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 18, июня. /ТАСС

По словам Тимура Сулейманова, при всех связях с РФ в рамках ЕАЭС экономики двух стран двигаются разными темпами

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АСТАНА, 18 июня. /ТАСС/. Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что санкции западных стран в отношении России не сказываются напрямую на экономической ситуации в республике.

"В прошлом году ВВП в России вырос порядка 2%, у нас рост составил 4%, поэтому при всех наших экономических взаимосвязях тем не менее прямой зависимости от того, что происходит в РФ у нас нет", - сказал Сулейменов на отчетной встрече с населением в понедельник, отвечая на вопрос о влиянии антироссийских санкций на рост экономики Казахстана.

Министр отметил, что самым крупным партнером Казахстана по торговле и инвестициям является Европейский союз, а ключевым торговым партнером - Китай.

"При всех наших взаимосвязях [с РФ] в рамках Евразийского экономического союза наши экономики все равно двигаются с разными темпами. Наша - за счет того, что мы предпринимаем конкретные меры, за счет того, что у нас она достаточно хорошо сбалансирована и нет каких-либо ограничений ни по привлечению технологий, ни по привлечению инвестиций. Это будет однозначно нашим конкурентным преимуществом. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что мы сможем показывать темпы роста, которые будут превышать наших партнеров и соседей", - пояснил глава миннацэкономики.

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