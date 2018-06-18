Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСК в ближайшее время рассчитывает завершить переговоры о продаже акций "Интер РАО"

Экономика и бизнес
18 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Пакеты акций ФСК в "Интер РАО" составляют 18,6%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") ведет переговоры о продаже акций "Интер РАО", рассчитывает проработать детали сделки с "Интер РАО" и правительством в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСК.

ФСК владеет 18,6% в "Интер РАО".

В сетевой компании не стали раскрывать объемы и стоимость обсуждаемой сделки. "До принятия решения стоимость и объем компания раскрывать не в праве и не видит смысла. Надеемся, что это случится в ближайшее время", - сказали в ФСК.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Интер РАО" ведут переговоры о выкупе своих пакетов у ФСК и "Русгидро". В понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что ФСК продаст только 10% из своей доли, акции будут распределены между "Интер РАО Капиталом", контролирующим квазиказначейский пакет "Интер РАО", и ИК "Регион". Также "Интер РАО Капитал" купит весь пакет - 4,9% акций - у "Русгидро", потратив в целом более 39 млрд руб. После этих сделок казначейский пакет акций "Интер РАО" составит 29,8%.

"Коммерсантъ" со ссылкой на одного из собеседников отмечает, что директива по сделке с ФСК подписана 13 июня, директива по "Русгидро" еще на согласовании.

В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2018) в мае этого года глава ФСК Андрей Муров сообщил журналистам, что "сегодня действительно неплохая конъюнктура для реализации" акций "Интер РАО" и "определенные переговоры велись". Но окончательных решений по этому вопросу нет. Также он добавил, что ФСК может инициировать продажу пакета в "Интер РАО", если посчитает сделку выгодной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
2
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя
3
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
7
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости