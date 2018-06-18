ФСК в ближайшее время рассчитывает завершить переговоры о продаже акций "Интер РАО"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") ведет переговоры о продаже акций "Интер РАО", рассчитывает проработать детали сделки с "Интер РАО" и правительством в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСК.

ФСК владеет 18,6% в "Интер РАО".

В сетевой компании не стали раскрывать объемы и стоимость обсуждаемой сделки. "До принятия решения стоимость и объем компания раскрывать не в праве и не видит смысла. Надеемся, что это случится в ближайшее время", - сказали в ФСК.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Интер РАО" ведут переговоры о выкупе своих пакетов у ФСК и "Русгидро". В понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что ФСК продаст только 10% из своей доли, акции будут распределены между "Интер РАО Капиталом", контролирующим квазиказначейский пакет "Интер РАО", и ИК "Регион". Также "Интер РАО Капитал" купит весь пакет - 4,9% акций - у "Русгидро", потратив в целом более 39 млрд руб. После этих сделок казначейский пакет акций "Интер РАО" составит 29,8%.

"Коммерсантъ" со ссылкой на одного из собеседников отмечает, что директива по сделке с ФСК подписана 13 июня, директива по "Русгидро" еще на согласовании.

В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2018) в мае этого года глава ФСК Андрей Муров сообщил журналистам, что "сегодня действительно неплохая конъюнктура для реализации" акций "Интер РАО" и "определенные переговоры велись". Но окончательных решений по этому вопросу нет. Также он добавил, что ФСК может инициировать продажу пакета в "Интер РАО", если посчитает сделку выгодной.