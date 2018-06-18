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Курс доллара на Московской бирже вырос до 63,3 рубля

Экономика и бизнес
18 июня, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Евро подешевел до 73,3 рубля

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 63,3 рубля.

Курс евро уменьшился на 6 копеек, достигнув отметки 73,27 рубля.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2%, до отметки в 2232,4 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,4% и достиг уровня 1112,42 пункта, свидетельствуют данные торгов.

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