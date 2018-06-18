РБК: Минкомсвязь займется регулированием электронной торговли

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. У главы Министерства цифрового развития может появиться заместитель, который будет курировать направление электронной коммерции, сообщает газета РБК со ссылкой на одного из участника рынка электронной торговли.

По его словам, замминистра займется вопросами взаимодействия с компаниями, занятыми в трансграничной торговле, работающими на территории России. Эту должность, рассказал источник изданию, может занять управляющий директор по международному продвижению торговли Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов.

Сейчас направление электронной коммерции курирует Минпромторг.