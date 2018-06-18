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Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
18 июня, 10:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

По словам президента Украины, США также настроены на участие в процессе создания консорциума по управлению государственной газотранспортной системой

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© REUTERS/Umit Bektas

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Украина приглашает ФРГ принять участие в международном консорциуме по управлению своей газотранспортной системой (ГТС), однако только при условии отказа от "Северного потока - 2". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на видео, которое в понедельник размещено в его Twitter.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток - 2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - отметил глава государства. При этом он добавил, что "условием участия [ФРГ] является остановка "Северного потока - 2".

По словам Порошенко, на участие в процессе создания консорциума "партнеры из США также решительно настроены".

Президент Украины вновь заявил, что "Северный поток - 2" направлен против Украины. Он убежден, что этот проект "пытается забрать из бюджета Украины почти $3 млрд".

Идея консорциума

Чтобы сохранить работоспособность украинской ГТС, ранее власти Украины заявили о необходимости создать газотранспортный консорциум с привлечением крупного международного партнера по ее управлению. В то же время, по мнению лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, такой консорциум может быть создан только при обязательном участии России. Украина не имеет альтернативы российскому газу, и компаниям, управляющим украинской ГТС, все равно придется договариваться с Россией о транзите газа по территории Украины, заявил он.

О проекте

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

В Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG также уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

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