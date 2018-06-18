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СМИ: Польша настаивает на ускорении работы над принятием Газовой директивы ЕС

Экономика и бизнес
18 июня, 10:49 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 18, июня. /ТАСС

По данным радиостанции, председательствующая в ЕС Болгария пообещала, что вопросом займутся представители стран-участниц на политическом уровне

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© EPA/JENS BUETTNER

ВАРШАВА, 18 июня. /ТАСС/. Польша добивается от председательствующей в Европейском союзе Болгарии ускорения работы над принятием поправок к Газовой директиве ЕС, которая, по мнению польской стороны, может помешать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает в понедельник Польское радио.

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По данным радиостанции, Болгария дала обещание, что уже в текущем месяце этим вопросом займутся представители стран-участниц на политическом уровне. "Это завершающий аккорд тяжелой, многомесячной работы польской дипломатии", - сказал в интервью Польскому радио заместитель министра энергетики республики Михал Куртыка. "Всем в Европе становится ясно, и это в определенном смысле польский успех, что это ("Северный поток - 2") политический проект", - добавил он.

Еврокомиссия в ноябре прошлого года одобрила поправки к Газовой директиве Евросоюза. Таким образом она намерена распространить на "Северный поток - 2" и любые другие морские трубопроводы действие дискриминационного для поставщиков газа третьего энергопакета ЕС. Для вступления этих поправок в силу необходимо одобрение Совета ЕС и Европарламента.

Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.

Этот документ, принятый в 2009 году, был изначально направлен на расширение контроля Брюсселя над экспортом российского газа в страны ЕС.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. километров, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

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