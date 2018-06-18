Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассоциация банков России запустила проект по обмену информацией в сфере кибербезопасности

Экономика и бизнес
18 июня, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Подключившиеся к платформе банки будут обмениваться информацией о вирусах, атаках и прочих угрозах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ассоциация банков России объявила о старте пилотного проекта по межбанковскому обмену информацией о киберугрозах. Несколько трехсторонних соглашений были подписаны 18 июня в Москве.

Смотрите также

Власти Москвы создадут портал о кибербезопасности

Банк России заключил первое соглашение о кибербезопасности в рамках ЕАЭС

Эксперты: актуальность кибербезопасности будет возрастать в ближайшие годы

Подписи под документами поставили президент ассоциации "Россия" Георгий Лунтовский, представители трех российских банков и генеральный директор технического провайдера платформы компании BI.ZONE (дочерняя структура Сбербанка) Дмитрий Самарцев. Семнадцать банков согласились присоединиться к обмену информацией о киберугрозах, с еще двадцатью ассоциация ведет переговоры, сообщил Лунтовский.

На первом этапе работы платформы участники будут подключаться и настраивать обмен информацией, вырабатывать совместные подходы к обмену данными, создавая доверенную среду, в рамках которой банки смогут наполнять базу данных и пользоваться ей.

"В течение трех месяцев будет реализовываться пилотный проект и по итогам мы доложим о них профсообществу", - сообщил Лунтовский.

Состав данных, которые предлагаются к обмену, не противоречит действующему законодательству, подчеркнул он. Участники ассоциации провели соответствующую экспертизу, в дальнейшем их перечень может быть расширен.

Как пояснил глава комитета ассоциации по информационной безопасности, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, подключившиеся к платформе банки будут обмениваться информацией о вирусах, атаках и прочих угрозах за исключением персональных данных мошенников. Однако после принятия соответствующего законодательства платформа будет позволять участникам обмена идентифицировать преступников по лицу, голосу и иным индивидуализирующим признакам.

В других странах подобные платформы уже работают, и в дальнейшем разработчики стартовавшего проекта рассчитывают к ним подключиться. Соответствующая работа ведется по линии глобального центра по информационной безопасности, о создании которого было объявлено в январе на Давосском форуме, а также иных международных организаций по кибербезопасности. "Работа идет непросто, но мы рассчитываем, что нам удастся этот проект продвинуть", - сказал Кузнецов.

Как подчеркнул глава компании BI.ZONE Дмитрий Самарцев, при подключении к платформе на этапе пилотного проекта пользование ею будет бесплатным. В дальнейшем BI.ZONE рассчитает стоимость пользования платформой, однако, по словам Кузнецова, она не будет слишком высокой.

"Каких-то денег это будет стоить, бизнес на этом делать мы не собираемся", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя
2
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
7
Турникеты в автобусах Москвы планируется полностью убрать к сентябрю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости