Ассоциация банков России запустила проект по обмену информацией в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ассоциация банков России объявила о старте пилотного проекта по межбанковскому обмену информацией о киберугрозах. Несколько трехсторонних соглашений были подписаны 18 июня в Москве.

Подписи под документами поставили президент ассоциации "Россия" Георгий Лунтовский, представители трех российских банков и генеральный директор технического провайдера платформы компании BI.ZONE (дочерняя структура Сбербанка) Дмитрий Самарцев. Семнадцать банков согласились присоединиться к обмену информацией о киберугрозах, с еще двадцатью ассоциация ведет переговоры, сообщил Лунтовский.

На первом этапе работы платформы участники будут подключаться и настраивать обмен информацией, вырабатывать совместные подходы к обмену данными, создавая доверенную среду, в рамках которой банки смогут наполнять базу данных и пользоваться ей.

"В течение трех месяцев будет реализовываться пилотный проект и по итогам мы доложим о них профсообществу", - сообщил Лунтовский.

Состав данных, которые предлагаются к обмену, не противоречит действующему законодательству, подчеркнул он. Участники ассоциации провели соответствующую экспертизу, в дальнейшем их перечень может быть расширен.

Как пояснил глава комитета ассоциации по информационной безопасности, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, подключившиеся к платформе банки будут обмениваться информацией о вирусах, атаках и прочих угрозах за исключением персональных данных мошенников. Однако после принятия соответствующего законодательства платформа будет позволять участникам обмена идентифицировать преступников по лицу, голосу и иным индивидуализирующим признакам.

В других странах подобные платформы уже работают, и в дальнейшем разработчики стартовавшего проекта рассчитывают к ним подключиться. Соответствующая работа ведется по линии глобального центра по информационной безопасности, о создании которого было объявлено в январе на Давосском форуме, а также иных международных организаций по кибербезопасности. "Работа идет непросто, но мы рассчитываем, что нам удастся этот проект продвинуть", - сказал Кузнецов.

Как подчеркнул глава компании BI.ZONE Дмитрий Самарцев, при подключении к платформе на этапе пилотного проекта пользование ею будет бесплатным. В дальнейшем BI.ZONE рассчитает стоимость пользования платформой, однако, по словам Кузнецова, она не будет слишком высокой.

"Каких-то денег это будет стоить, бизнес на этом делать мы не собираемся", - добавил он.